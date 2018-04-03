Степень опьянения водителей теперь покажет кровь

Обнаружение более 0,3 грамма спирта на литр крови обернется для водителей лишением прав.

Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.

Ранее утвержденное значение для определения факта алкогольного опьянения при выдохе 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр воздуха также остается в силе.

За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Кровь на анализ будут брать, если факт алкогольного опьянения невозможно определить путем забора выдыхаемого воздуха, сообщает «Лайф».