Стена Плача в Иерусалиме сбросила на молящихся каменную глыбу
Из Стены Плача в Иерусалиме на площадку молящихся выпал крупный камень весом в сто килограммов.
Камень раскололся возле одной из молившихся на месте женщин, однако никто не пострадал.
Мэр Иерусалима Нира Барката расценил случившееся как чудо, но также потребовал от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб, с тем, чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий.
Сейчас доступ к площадке общих молитв закрыт, сообщает РИА Новости.
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