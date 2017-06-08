В ставших причиной отравления детей конфетах нашли наркотик

В конфетах, которыми ранее отравились пятеро несовершеннолетних в Чите, обнаружен синтетический наркотик.

Присутствие наркотического вещества было установлено в ходе экспертизы конфет и оберток. Правоохранительными органами было установлено, что конфеты были приобретены одним из подростков у неустановленного лица, хотя ранее мальчик утверждал, что нашел лакомство на улице.

Следственными органами Забайкальского края возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении несовершеннолетнего).

В настоящее время полиция ведет розыск человека, продавшего опасные конфеты детям, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на СКР по региону.