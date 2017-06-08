В ставших причиной отравления детей конфетах нашли наркотик
В конфетах, которыми ранее отравились пятеро несовершеннолетних в Чите, обнаружен синтетический наркотик.
Присутствие наркотического вещества было установлено в ходе экспертизы конфет и оберток. Правоохранительными органами было установлено, что конфеты были приобретены одним из подростков у неустановленного лица, хотя ранее мальчик утверждал, что нашел лакомство на улице.
Следственными органами Забайкальского края возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении несовершеннолетнего).
В настоящее время полиция ведет розыск человека, продавшего опасные конфеты детям, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на СКР по региону.
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