Ставропольский край атаковала саранча

Нашествие насекомых стало основанием для введения в регионе режима чрезвычайной ситуации.

Стаи саранчи повредили посевы озимой пшеницы и кормовых культур в ряде районов. Причиненный ущерб оценивается больше, чем в пять миллионов рублей.

Во власти насекомых оказалась площадь в 90 тысяч гектаров. Экономический порог вредоносности превышен в 30 раз.

На борьбу с саранчой направлены десятки единиц техники, включая авиацию, передает РИА «Новости».

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