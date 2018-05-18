Ставропольский край атаковала саранча
Нашествие насекомых стало основанием для введения в регионе режима чрезвычайной ситуации.
Стаи саранчи повредили посевы озимой пшеницы и кормовых культур в ряде районов. Причиненный ущерб оценивается больше, чем в пять миллионов рублей.
Во власти насекомых оказалась площадь в 90 тысяч гектаров. Экономический порог вредоносности превышен в 30 раз.
На борьбу с саранчой направлены десятки единиц техники, включая авиацию, передает РИА «Новости».
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