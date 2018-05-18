Ставропольский край атаковала саранча

Нашествие насекомых стало основанием для введения в регионе режима чрезвычайной ситуации.

Стаи саранчи повредили посевы озимой пшеницы и кормовых культур в ряде районов. Причиненный ущерб оценивается больше, чем в пять миллионов рублей.

Во власти насекомых оказалась площадь в 90 тысяч гектаров. Экономический порог вредоносности превышен в 30 раз.

На борьбу с саранчой направлены десятки единиц техники, включая авиацию, передает РИА «Новости».