В Ставрополье сотрудники ФСБ ликвидировали террориста
Злоумышленник планировал атаковать здания правительства края и управления ФСБ по региону.
Операция по его задержанию проводилась 21 апреля. Мужчина оказал силовикам вооруженное сопротивление и получил ранения, не совместимые с жизнь.
У убитого подозреваемого обнаружили обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, планы упомянутых зданий, а также флаг запрещенной у России террористической группировки ДАИШ и рукописный текст с присягой ее главарю, передает «ФедералПресс» со ссылкой на ФСБ.
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