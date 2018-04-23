В Ставрополье сотрудники ФСБ ликвидировали террориста

Злоумышленник планировал атаковать здания правительства края и управления ФСБ по региону.

Операция по его задержанию проводилась 21 апреля. Мужчина оказал силовикам вооруженное сопротивление и получил ранения, не совместимые с жизнь.

У убитого подозреваемого обнаружили обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, планы упомянутых зданий, а также флаг запрещенной у России террористической группировки ДАИШ и рукописный текст с присягой ее главарю, передает «ФедералПресс» со ссылкой на ФСБ.