В Ставрополе посетители магазина подрались из-за игрушек

В одном из супермаркетов сети «Магнит» в Ставрополе покупатели подрались из-за детских игрушек, продававшихся по акции.

В потасовке участвовали несколько женщин: одни взяли себе сразу несколько безделушек, а другим – не досталось. В итоге вспыхнул конфликт, сопровождаемый рукоприкладством. Охранники супермаркета предпочли в него не вмешиваться.

Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter. Пользователи ресурса предположили, что причиной конфликта является не безденежье, а недостаток культуры и покупателей и здравого смысла. Они предположили, что подобная потасовка могла возникнуть из-за любого вида товаров, независимо от их стоимости, сообщает Ura.ru.