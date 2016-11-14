На Ставрополье обнаружены уникальные древние захоронения

В результате раскопок курганных могильников «Подлесное-2» и «Залесный-1» на границе Ипатовского и Труновского районов, проходящих этой осенью согласно проекту реконструкции Право-Егорлыкского канала, специалистами ГУП «Ставкрайимущество» обнаружены уникальные древние захоронения. По предварительной оценке, происхождение находок относится к периоду «Ранней бронзы».

В процессе раскопок уже исследовано 8 курганов, в которых были обнаружены захоронения, относящиеся к эпохам ранней, средней и поздней бронзы, раннего железного века, средневековья. Исследовав одно из захоронений, специалисты пришли к выводу, что его возраст составляет приблизительно 4,5 тысячи лет. Среди останков людей найдены различные предметы, похожие на ритуальные приспособления, а также фрагменты посуды древнего человека.

- Данные курганы особенно интересны тем, что в одном месте представлены абсолютно все кочевые периоды нашей истории, от ранней бронзы до средневековья, – цитирует главного специалиста группы археологии и научно-исследовательских работ ГУП СК «Ставкрайимущество» Александра Кулакова «Федерал Пресс».

При этом он отметил, что наряду с очевидной исторической ценностью, о ценности находки в рамках определения ее стоимости пока определенно сказать сложно. После детального исследования находок, будет составлен отчет, который отправят в московский институт археологии.

- Наш край имеет богатую историю, и, как следствие этому, обладает богатым археологическим наследием. Сохранить памятники старины – одна из первоочередных задач общества, – прокомментировал директор ГУП СК «Ставкрайимущество» Борис Борисов.

Руководители проекта раскопок подчеркнули важность предварительного согласования между девелоперами с их проектами застройки в районах исторического наследия Края и Управлением по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.