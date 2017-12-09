В Ставрополе нейтрализовали троих боевиков
В Ставрополе в ходе контртеррористической операции ликвидировали троих боевиков.
Ранее бандиты заблокировались в частном доме, в городе был введен режим КТО.
В сообщении управления ФСБ по краю говорится: «В ходе проведения КТО в доме по адресу переулок Симферопольский дом 4/2 была заблокирована группа лиц, планировавшая совершение террористических актов в местах массового пребывания людей».
Боевикам было предложено сдаться и сложить оружие, однако в ответ на это преступники попытались прорваться через оцепление и скрыться, передает «РИА Новости».
В Национальном антитеррористическом комитете рассказали: «В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошел взрыв».
Режим КТО снят в субботу в 04.30. На месте работают взрывотехники, проводится опознание убитых боевиков.
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