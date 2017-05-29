В Ставрополье эвакуируют десятки тысяч человек

По причине паводка в Ставропольском крае эвакуируют свыше 40 тысяч жителей. Власти опасаются прорыва дамбы на Отказненском водохранилище.

По словам главы региона Владимира Владимирова, приток воды в водохранилище не спадает. В ближайшее время уровень воды может достичь максимума, что создает риск разгерметизации, передает «Ридус».

Губернатор рассказал, что к приему эвакуируемых жителей готовы 100 пунктов временного размещения. Оставленные жителями дома будут охраняться полицией. Попасть на территорию эвакуированных населенных пунктов можно будет только при предъявлении документов и в сопровождении правоохранителей.