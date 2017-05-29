В Ставрополье эвакуируют десятки тысяч человек
По причине паводка в Ставропольском крае эвакуируют свыше 40 тысяч жителей. Власти опасаются прорыва дамбы на Отказненском водохранилище.
По словам главы региона Владимира Владимирова, приток воды в водохранилище не спадает. В ближайшее время уровень воды может достичь максимума, что создает риск разгерметизации, передает «Ридус».
Губернатор рассказал, что к приему эвакуируемых жителей готовы 100 пунктов временного размещения. Оставленные жителями дома будут охраняться полицией. Попасть на территорию эвакуированных населенных пунктов можно будет только при предъявлении документов и в сопровождении правоохранителей.
Следующая новость Штаты задумались о перезапуске переговоров с Россией
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии