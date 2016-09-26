На Ставрополе будет создан четырехкратный запас противовирусных препаратов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в понедельник на еженедельном совещании краевого кабинета министров дал распоряжение сформировать в регионе запас лекарств от гриппа и ОРВИ, сообщает ТАСС.

Так, накануне сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ В.Владимиров дал поручение министерству здравоохранения края и главам муниципальных образований организовать четырехкратный запас противовирусных препаратов и средств персональной защиты в лечебных учреждениях региона и сети государственных и муниципальных аптек.

"Необходимо сделать все, чтобы на этой теме не было спекуляций и не произошло необоснованного роста цен на лекарства", - сказал губернатор.

В руководстве краевого Минздрава агентству пояснили, что на сегодняшний день на Ставрополье нет недостатка противовирусных препаратов. Помимо этого, в регион уже поступили необходимые для вакцинации препараты.