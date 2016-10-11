Ставрополь признали самым благоустроенным городом России

Самым благоустроенным городом России признан Ставрополь, сообщает правительство РФ.

Ранее был проведен всероссийский конкурс.

Второе место заняли Уфа и Хабаровск, а на третьей строчке расположился Красноярск.

Конкурс был проведен для стимулирования активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городов.