Ставрополь признали самым благоустроенным городом России
Самым благоустроенным городом России признан Ставрополь, сообщает правительство РФ.
Ранее был проведен всероссийский конкурс.
Второе место заняли Уфа и Хабаровск, а на третьей строчке расположился Красноярск.
Конкурс был проведен для стимулирования активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городов.
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