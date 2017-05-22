Ставка по ипотеке может достигнуть исторического минимума

Ипотечные ставки в трехлетней перспективе могут опуститься ниже 8 процентов годовых, при условии, что инфляция все это время не будет превышать 4 процентов, следует из опроса банкиров, проведенного газетой «Известия».

По мнению экспертов, в ближайшем будущем россияне все равно не смогут взять ипотеку под «европейские» 3–5 процентов из-за нестабильной макроэкономической ситуации в стране.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях составила в марте 11,8 процента.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, до 2020 года при стабильной инфляции около 4 процентов и при дальнейшем улучшении ликвидной позиции банковского сектора можно ожидать снижения ставок по ипотеке до уровня 8,5–9 процентов.

Заместитель председателя правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова не исключила, что ставка 7 процентоа к 2020 году может стать реальностью.

Снизить ставку в среднесрочной перспективе помогут инфраструктурные изменения, уверена банкир. Например, открытие возможности удаленной подачи заявки на ипотеку и прочие технологичные решения могут удешевить расходы банков и отразиться на ставке.

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