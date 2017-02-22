Статую Свободы в США украсили баннером в поддержку беженцев
Неизвестные разместили на пьедестале статуи Свободы в Нью-Йорке баннер с надписью «Беженцы, добро пожаловать».
Плакат длинной около шести метров провисел около часа, после чего был снят сотрудниками охраны, сообщает NBC New York. Сам монумент не пострадал.
По сведениям издания, о причастности к данному инциденту заявил администратор сообщества Alt Statute of Liberty в социальных сетях. По его словам, он хотел таким образом напомнить, что США «являются маяком свободы в мире».
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