Статую Свободы в США украсили баннером в поддержку беженцев

Неизвестные разместили на пьедестале статуи Свободы в Нью-Йорке баннер с надписью «Беженцы, добро пожаловать».

Плакат длинной около шести метров провисел около часа, после чего был снят сотрудниками охраны, сообщает NBC New York. Сам монумент не пострадал.

По сведениям издания, о причастности к данному инциденту заявил администратор сообщества Alt Statute of Liberty в социальных сетях. По его словам, он хотел таким образом напомнить, что США «являются маяком свободы в мире».