На стартовавшем с Байконура корабле «Прогресс» возникла нештатная ситуация

В Роскосмосе сообщили о том, что на космическом корабле «Прогресс», стартовавшем с космодрома Байконур, возникли проблемы с передачей телеметрической информации.

«Сообщаем, что сегодня после пуска ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» с 383 секунды пропала телеметрия. В настоящее время специалисты Роскосмоса выясняют ситуацию», - цитирует сообщение космического ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-У» с «Прогрессом» стартовала с Байконура, состоялось отделение корабля от третьей ступени ракеты, и «Прогресс» вышел на орбиту.

На борту корабля находится 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.