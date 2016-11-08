В США стартовали президентские выборы

В США начались выборы главы государства. Старт голосованию дан в населенном пункте Диксвилл-Нотч на севере штата Нью-Гэмпшир.

Согласно полувековой традиции, жители этого городка могут выразить свою волю относительно кандидатов в президенты в полночь по местному времени (08:00 мск), передает ТАСС.

По данным агентства, в населенном пункте зарегистрированы всего семь избирателей.

Ранее СМИ сообщали, что досрочно в США проголосовали уже более 46 миллионов человек, что стало рекордным показателем. Самыми активными оказались жители Флориды, Калифорнии и Техаса.