В США стартовали президентские выборы
В США начались выборы главы государства. Старт голосованию дан в населенном пункте Диксвилл-Нотч на севере штата Нью-Гэмпшир.
Согласно полувековой традиции, жители этого городка могут выразить свою волю относительно кандидатов в президенты в полночь по местному времени (08:00 мск), передает ТАСС.
По данным агентства, в населенном пункте зарегистрированы всего семь избирателей.
Ранее СМИ сообщали, что досрочно в США проголосовали уже более 46 миллионов человек, что стало рекордным показателем. Самыми активными оказались жители Флориды, Калифорнии и Техаса.
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