Стартовала пресс-конференция президента России Владимира Путина

Началась пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Глава государства сразу, без вступлений, перешел к вопросам представителей СМИ, передает РИА «Новости». Первый вопрос был посвящен экономической ситуации в стране.

Путин рассказал о некотором росте ВВП в ноябре. По его словам, «погода» в экономике ожидается +0,5-0,6. Уровень инфляции, по словам главы государства, будет на уровне 5,5. Президент подчеркнул, что это рекордно низкий показатель.

Путин также отметил снижение оттока капитала из страны.

Что касается проблем, то президент отметил снижение реальных доходов населения, которое приводит к снижению потребительского спроса. В то же время Путин отметил небольшой рост реальной зарплаты.