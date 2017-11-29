Стартовала акция РЖД на билеты в плацкарт
РЖД проводит акцию, в рамках которой билеты в плацкартные вагоны и на верхние полки в купе продаются за полцены.
Акция проводится с 28 ноября по 4 декабря. Она распространяется на поезда внутреннего сообщения, отправляющиеся в период с 28 ноября по 27 декабря.
В акции не участвуют фирменные поезда N146/145 Москва – Назрань и N61/62 Москва – Нальчик (кроме вагонов Москва – Анапа), передает «Экономика сегодня».
Скидка не действует в отношении постельного белья и дополнительных услуг.
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