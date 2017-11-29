Стартовала акция РЖД на билеты в плацкарт

РЖД проводит акцию, в рамках которой билеты в плацкартные вагоны и на верхние полки в купе продаются за полцены.

Акция проводится с 28 ноября по 4 декабря. Она распространяется на поезда внутреннего сообщения, отправляющиеся в период с 28 ноября по 27 декабря.

В акции не участвуют фирменные поезда N146/145 Москва – Назрань и N61/62 Москва – Нальчик (кроме вагонов Москва – Анапа), передает «Экономика сегодня».

Скидка не действует в отношении постельного белья и дополнительных услуг.