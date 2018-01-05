Стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина

В Хабаровске стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщил представитель движения «Волонтеры Победы» в Хабаровском крае.

По его словам, 5 января пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылись в хабаровских торговых центрах «Южный парк» и «НК Сити».

Все желающие поддержать действующего президента страны на предстоящих выборах смогут оставить свою подпись 5 и 6 января, а также после праздничных выходных. Сбор подписей продлится до 30 января.

На прошлой неделе ЦИК отдельным постановлением разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

Владимир Путин должен собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, так как идет на выборы в качестве самовыдвиженца, сообщает «Интерфакс».