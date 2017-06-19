До старта Фестиваля аэронавтов осталось меньше недели

В городе Кунгур Пермского края продолжается подготовка к XVI Международному фестивалю воздухоплавания, который пройдет в рамках мероприятия «Небесная ярмарка» с 24 июня по 1 июля 2017 года.

В течение восьми дней участников и зрителей ждет необычное и завораживающее действо – целый комплекс спортивных, культурных и познавательных мероприятий, собранных на одной площадке.

Город Кунгур, расположенный в долине трех рек, славится неповторимой розой ветров, привлекающей аэронавтов со всей планеты.

До старта мероприятий остается меньше недели.

В издании «Русская Планета», которое является официальным информационным спонсором фестиваля, можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова.

Именно на нем прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.

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Места: Россия
События: спорт, общество
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