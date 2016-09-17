Старт «Союза» с Байконура перенесли из-за сбоя в ракете-носителе

Роскосмос перенес старт ракеты "Союз" к Международной космической станции из-за сбоя в системе взаимодействия с ракетой-носителем. Вылет был назначен на 23 сентября.

Неполадки обнаружились при проведении предполетных тестов. Результаты испытаний будут рассмотрены специальной комиссией. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Дата запуска будет сообщена дополнительно, уточняет "Интерфакс". Ожидается, что в экипаж корабля войдут космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко, астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу.