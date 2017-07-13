Старт программе реновации жилья в Москве дадут до конца года

Расселение и снос ветхих хрущевок в рамках программы реновации будут начаты уже в текущем году.

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев заяви, что адресный список сносимых домов будет готов в ближайшее время. В настоящее время формируется очередность и порядок расселения.

Новые дома в рамках программы также начнут возводится уже в этом году. «Кроме этого, есть ряд жилых домов, которые мы строили ранее по другим программам, но они будут переадаптированы для программы реновации. Поэтому в ближайшее время какие-то дома будут представляться уже под переселение», - цитирует чиновника сайт ведомства.

Ранее образцы квартир, в которые будут переселять участников программы, были показаны на ВДНХ в рамках Московского урбанистического форума.

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Места: Москва
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