Старший следователь СК РФ арестован за взятку в 50 тысяч долларов

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании старшего следователя СК РФ по особо важным делам Александра Сорокина, который подозревается в получении взятки в размере 50 тысяч долларов.

- В Следственном комитете возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК подполковника юстиции Сорокина Александра по факту получения взятки в особо крупном размере, - цитирует Петренко ТАСС.

По версии следствия, Сорокин получил от адвоката взятку в виде денег в сумме 50 тысяч долларов за выполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. Сорокин задержан и арестован решением Басманного суда Москвы.

- В отношении Сорокина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, - уточнила Петренко.