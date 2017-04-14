Старшая дочь Рамзана Кадырова вышла замуж

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 18-летняя Айшат и ее молодой 19-летний жених сыграли свадьбу.

По имеющимся данным, мужем Айшат Кадыровой стал сын погибшего друга ее отца.

Дочь Рамзана Кадырова известна как дизайнер и глава модного дома «Firdaws», сообщает Regnum.

Сам Рамзан Кадыров женат на односельчанке Медни Мусаевне Айдамировой, с которой познакомился ещё в школе. Медни работает модельером и в октябре 2009 года основала в Грозном дом моды «Firdaws», которые выпускает мусульманскую одежду.

Всего у главы Чечни двенадцать детей: четыре сына — Ахмат (род. 8 ноября 2005, назван в честь деда), Зелимхан (род. 14 декабря 2006), Адам (род. 24 ноября 2007) и Абдуллах (род. 10 октября 2016) и шесть дочерей - Айшат (род. 31 декабря 1998), Карина (род. 17 января 2000), Хеди (род. 21 сентября 2002), Табарик (род. 13 июля 2004), Ашура (род. в январе 2012) и Эйшат (род. 13 января 2015). Два приёмных сына (сироты из детского приюта) были усыновлены Кадыровым в 2006 и 2007 году.

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