От старческого слабоумия спасут компьютерные игры

Специалисты из Университета Сиднея изучили десятки научных работ и исследований, проведенных с участием пожилых людей за последние 20 лет.



Исследователи рассмотрели данные почти 700 пожилых людей, часть из которых уже страдала слабоумием, а часть - находилась в группе риска,- сообщает «ФАН».

Ученые выяснили, что сохранению умственных способностей в преклонном возрасте лучше всего помогают обычные компьютерные игры и простейшие тесты на внимание и память.