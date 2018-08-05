Starbucks разрешит клиентам платить за кофе криптовалютой
Компания Starbucks в ближайшее время разрешит клиентам оплачивать товары сети кофеен криптовалютой.
Сейчас Starbucks вместе с партнерами - корпорацией Microsoft и компанией Intercontinental Exchange – разрабатывает платформу Bakkt для хранения криптовалют и обмена их на товары.
Starbucks не планирует самостоятельно принимать криптовалюту, этой задачей займется Bakkt. Сервис будет автоматически менять цифровую валюту на американские доллары. Запуск платформы запланирован на ноябрь текущего года, сообщает ТАСС.
Starbucks основан в 1971 году. В настоящее время сеть объединяет 26 тыс. кофеен в 75 странах. В России насчитывается около 100 кофеен.
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