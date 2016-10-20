МИД РФ старается не допустить экстрадиции в США арестованного в Чехии хакера

Москва и Прага на дипломатическом уровне ведут активный диалог по поводу задержания в Чехии россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в организации хакерских атак. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- МИД России и посольство в Праге активно работают с властями Чехии с тем, чтобы не допустить экстрадиции российского гражданина в США. Соответствующий демарш по дипломатическим каналам был предпринят, - цитирует Захарову «Интерфакс».

Таким образом, российские власти впервые озвучили имя арестованного в Праге россиянина, в задержании которого принимали участие сотрудники американских спецслужб.

Белый дом заявил, что задержание россиянина в Праге – часть секретного расследования, которое ведется в США по отношению к кибермошенникам.

Американские СМИ связывают арест Никулина с атаками на серверы государственных учреждений, в том числе избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.