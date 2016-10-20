МИД РФ старается не допустить экстрадиции в США арестованного в Чехии хакера

Москва и Прага на дипломатическом уровне ведут активный диалог по поводу задержания в Чехии россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в организации хакерских атак. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- МИД России и посольство в Праге активно работают с властями Чехии с тем, чтобы не допустить экстрадиции российского гражданина в США. Соответствующий демарш по дипломатическим каналам был предпринят, - цитирует Захарову «Интерфакс».

Таким образом, российские власти впервые озвучили имя арестованного в Праге россиянина, в задержании которого принимали участие сотрудники американских спецслужб.

Белый дом заявил, что задержание россиянина в Праге – часть секретного расследования, которое ведется в США по отношению к кибермошенникам.

Американские СМИ связывают арест Никулина с атаками на серверы государственных учреждений, в том числе избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
Следующая новость Ученые рассказали об эффективности диеты из груш

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО