США не станут отменять визовые программы для россиян

США не планируют отменять визовые программы для граждан России, заявил американский посол в России Джон Теффт.

Он сказал: «Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы в США. Определённо нет, все программы будут продолжены». Дипломат подчеркнул, что США хотят, чтобы как можно больше россиян посетили страну, пишет RT.

Теффт добавил: «Мы продолжаем все наши программы по выпуску иммиграционных и неиммиграционных виз. И мы стараемся нарастить нашу пропускную способность, чтобы делать это практически каждый день».

4 сентября американское посольство в Москве вновь стало проводить собеседования по вопросам получения неиммиграционных виз.

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