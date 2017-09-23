США не станут отменять визовые программы для россиян
США не планируют отменять визовые программы для граждан России, заявил американский посол в России Джон Теффт.
Он сказал: «Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы в США. Определённо нет, все программы будут продолжены». Дипломат подчеркнул, что США хотят, чтобы как можно больше россиян посетили страну, пишет RT.
Теффт добавил: «Мы продолжаем все наши программы по выпуску иммиграционных и неиммиграционных виз. И мы стараемся нарастить нашу пропускную способность, чтобы делать это практически каждый день».
4 сентября американское посольство в Москве вновь стало проводить собеседования по вопросам получения неиммиграционных виз.
Следующая новость В Челябинской области начали прививать от гриппа в торговых центрах
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии