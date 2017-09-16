Станцию «Парсонс Грин» в Лондоне открыли после теракта

Станцию лондонского метро «Парсонс Грин», где накануне произошел теракт, открыли для пассажиров.

Как пишет RT, станция вновь заработала в штатном режиме спустя менее чем сутки после взрыва.

Ранее стало известно, что Великобритания повысила уровень террористической угрозы с серьезного до критического.

15 сентября на станции «Парсонс Грин» в вагоне метро взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате теракта более 20 человек пострадали.

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