Станцию метро «Фили» в Москве открыли после реконструкции
Восточный вестибюль станции метро «Фили» открылся 10 декабря после реконструкции.
«10 декабря, на полтора месяца раньше запланированной даты, для пассажиров открылся восточный вестибюль станции «Фили», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина реконструкцию провели в рекордно короткие сроки – за 5 месяцев. В вестибюле заменили систему отопления и вентиляции, поставили ударопрочные стеклопакеты. Для отделки использовали натуральный гранит, камень и керамогранит. Их срок службы составляет 50 лет.
Ранее на реконструкцию были закрыты станции «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская» и «Кутузовская».
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