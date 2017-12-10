Станцию метро «Фили» в Москве открыли после реконструкции

Восточный вестибюль станции метро «Фили» открылся 10 декабря после реконструкции.

«10 декабря, на полтора месяца раньше запланированной даты, для пассажиров открылся восточный вестибюль станции «Фили», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина реконструкцию провели в рекордно короткие сроки – за 5 месяцев. В вестибюле заменили систему отопления и вентиляции, поставили ударопрочные стеклопакеты. Для отделки использовали натуральный гранит, камень и керамогранит. Их срок службы составляет 50 лет.

Ранее на реконструкцию были закрыты станции «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская» и «Кутузовская».