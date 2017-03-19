Станции московского метро подверглись серьезным подтоплениям

Из-за быстрого таяния снега на 15 станциях московского метро обнаружены зоны подтопления. Критическая ситуация сложилась на станциях трех веток - зеленой, синей и оранжевой.

Подтопления и течи были найдены на перегонах станций «Речной вокзал», «Водный стадион», «Новокузнецкая», «Театральная», «Каширская», «Кантемировская», «Парк Культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Калужская», «Новые Черёмушки», «Парк Победы», «Свиблово», «Бабушкинская», «Комсомольская», сообщает ИА REGNUM. В отдельным местах обнаружены течи на кабели электрооборудования.

Сложная ситуация сложилась на станции «Комсомольская», где грунтовые воды затапливают электрические приборы в служебных помещениях, отвечающих за движение поездов.

В 2016 году в московском метро было зафиксировано более двух тысяч течей, однако к серьезным авариям это не привело.

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