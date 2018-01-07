У станции метро в Стокгольме прогремел взрыв
Один человек получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета около станции «Ворбю» в Стокгольме.
Как сообщает «РИА Новости», сообщение о взрыве поступило в полицию в 13:07 по московскому времени. Мужчина подобрал предмет, лежащий на тротуаре, около метро в районе Худдинге.
Пострадавшему 60 лет, вместе с ним на месте происшествия находилась 45-летняя женщина.
27 декабря в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге взорвалась самодельная бомба. В результате взрыва пострадали 13 человек.
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