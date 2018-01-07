У станции метро в Стокгольме прогремел взрыв

Один человек получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета около станции «Ворбю» в Стокгольме.

Как сообщает «РИА Новости», сообщение о взрыве поступило в полицию в 13:07 по московскому времени. Мужчина подобрал предмет, лежащий на тротуаре, около метро в районе Худдинге.

Пострадавшему 60 лет, вместе с ним на месте происшествия находилась 45-летняя женщина.

27 декабря в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге взорвалась самодельная бомба. В результате взрыва пострадали 13 человек.