На станции метро «Аннино» в Москве погиб пассажир
На станции «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена под колесами поезда погиб пассажир.
Человек упал на рельсы около 7:30 утра (мск).
Интервалы движения поездов от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского» были увеличены.
На данный момент поезда работают в штатном режиме, передает АГН «Москва».
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