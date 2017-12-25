На станции метро «Аннино» в Москве погиб пассажир

На станции «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена под колесами поезда погиб пассажир.

Человек упал на рельсы около 7:30 утра (мск).

Интервалы движения поездов от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского» были увеличены.

На данный момент поезда работают в штатном режиме, передает АГН «Москва».

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