Три станции лондонского метро закрыты из-за дыма
В лондонском метро закрыты три станции. Находившиеся на станциях пассажиры были эвакуированы из-за задымления в поезде.
Речь идет о станциях "Хайбери", "Излингтон" и "Финсбери-парк". Все они расположены недалеко от стадиона клуба "Арсенал", где в воскресенье проходил матч между английскими командами.
О пострадавших не сообщается. Администрация лондонского метрополитена сообщает о задержках в движении поездов из-за поломки поезда, передает РИА Новости.
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