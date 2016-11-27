Три станции лондонского метро закрыты из-за дыма

В лондонском метро закрыты три станции. Находившиеся на станциях пассажиры были эвакуированы из-за задымления в поезде.

Речь идет о станциях "Хайбери", "Излингтон" и "Финсбери-парк". Все они расположены недалеко от стадиона клуба "Арсенал", где в воскресенье проходил матч между английскими командами.

О пострадавших не сообщается. Администрация лондонского метрополитена сообщает о задержках в движении поездов из-за поломки поезда, передает РИА Новости.