На станции МЦК «Кутузовская» у пассажирки родилась девочка

В Москве на станции МЦК «Кутузовская» 22 ноября родилась девочка.

В павильоне станции беременной женщине стало плохо, после чего местные сотрудники разместили пассажирку в кабинете начальника станции и вызвали скорую.

Ребенок не дождался врачей, и роды пришлось принимать старшему контроллеру станции «Кутузовская».

Сообщается, что роды прошли благополучно - маму вместе с новорожденной передали врачам, передает РИА Новости.