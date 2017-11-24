На станции МЦК «Кутузовская» у пассажирки родилась девочка
В Москве на станции МЦК «Кутузовская» 22 ноября родилась девочка.
В павильоне станции беременной женщине стало плохо, после чего местные сотрудники разместили пассажирку в кабинете начальника станции и вызвали скорую.
Ребенок не дождался врачей, и роды пришлось принимать старшему контроллеру станции «Кутузовская».
Сообщается, что роды прошли благополучно - маму вместе с новорожденной передали врачам, передает РИА Новости.
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