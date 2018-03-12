Станислава Говорухина обвинили в сексуальных домогательствах

Журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова обвинила депутата Госдумы и режиссера Станислава Говорухина в сексуальных домогательствах.

По ее словам, инцидент произошел в 2012 году во время интервью в Чебоксарах. «Встреча проходила в ресторане «Ехрем Хуща». Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения»,— написала Комарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Далее, по ее словам, Говорухин попытался добиться интимной близости, угрожая отказом в интервью.

«Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал»,— рассказала журналистка.

Комментируя обвинение в сой адрес, Говорухин заявил, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году.

Ранее депутата Госдумы Леонида Слуцкого также обвинили в сексуальных домогательствах. В ответ он попросил прощения у всех женщин, которых мог когда-либо обидеть, пишет газета «Коммерсант».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
Следующая новость Ксения Собчак рассказала о самом сложном решении в жизни

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО