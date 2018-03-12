Станислава Говорухина обвинили в сексуальных домогательствах

Журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова обвинила депутата Госдумы и режиссера Станислава Говорухина в сексуальных домогательствах.

По ее словам, инцидент произошел в 2012 году во время интервью в Чебоксарах. «Встреча проходила в ресторане «Ехрем Хуща». Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения»,— написала Комарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Далее, по ее словам, Говорухин попытался добиться интимной близости, угрожая отказом в интервью.

«Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал»,— рассказала журналистка.

Комментируя обвинение в сой адрес, Говорухин заявил, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году.

Ранее депутата Госдумы Леонида Слуцкого также обвинили в сексуальных домогательствах. В ответ он попросил прощения у всех женщин, которых мог когда-либо обидеть, пишет газета «Коммерсант».