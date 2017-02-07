Станислав Говорухин оценил скандальную ситуацию вокруг Константина Райкина

Константин Райкин в своем моноспектакле не сказал ничего нового про нашу страну, так устроены все народы, считает режиссер Станислав Говорухин.

По главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина, ничего нового Райкин не сказал. У артиста не получилось корректно процитировать Пушкина, намного убедительнее сказал то же самое 200 лет назад, полагает режиссер.

«И к сожалению, так устроены все народы», - цитирует «Интерфакс» Станислава Говорухина.

Во время выступления в петербургской филармонии с моноспектаклем «Над балаганом небо...» Райкин назвал Россию «некрофильским государством», эту реплику растиражировали СМИ. Артист утверждает, что его высказывание было вырвано из контекста.