Станислав Говорухин оценил скандальную ситуацию вокруг Константина Райкина
Константин Райкин в своем моноспектакле не сказал ничего нового про нашу страну, так устроены все народы, считает режиссер Станислав Говорухин.
По главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина, ничего нового Райкин не сказал. У артиста не получилось корректно процитировать Пушкина, намного убедительнее сказал то же самое 200 лет назад, полагает режиссер.
«И к сожалению, так устроены все народы», - цитирует «Интерфакс» Станислава Говорухина.
Во время выступления в петербургской филармонии с моноспектаклем «Над балаганом небо...» Райкин назвал Россию «некрофильским государством», эту реплику растиражировали СМИ. Артист утверждает, что его высказывание было вырвано из контекста.
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