Станислав Черчесов оправдал своих подопечных за проигрыш
Несмотря на поражение в товарищеском матче с командой Франции, главные тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил, что россияне сыграли лучше, чем во время встречи с бразильцами.
По его словам, сборная лучше атаковала и «держала мяч». Черчесов полагает, что будь на месте французской команды более слабый противник, итог встречи был бы иным.
«Все футболисты сегодня старались — упрекнуть их не в чем», - цитирует тренера «Чемпионат».
Встреча проходила в Санкт-Петербурге и зкончиалсь со счетом 3:1 в пользу сборной Франции.
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