В стамбульском ресторане произошла стрельба

Стрельба произошла сегодня в одном из ресторанов в стамбульском районе Фатих. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Точное число раненых не известно. Детали произошедшего выясняются, сообщает ТАСС.

Также не сообщается о том, кто и из какого оружия открыл стрельбу в ресторане.

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Места: Турция
События: происшествия
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