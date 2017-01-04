В стамбульском ресторане произошла стрельба

Стрельба произошла сегодня в одном из ресторанов в стамбульском районе Фатих. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Точное число раненых не известно. Детали произошедшего выясняются, сообщает ТАСС.

Также не сообщается о том, кто и из какого оружия открыл стрельбу в ресторане.