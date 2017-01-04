В стамбульском ресторане произошла стрельба
Стрельба произошла сегодня в одном из ресторанов в стамбульском районе Фатих. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Точное число раненых не известно. Детали произошедшего выясняются, сообщает ТАСС.
Также не сообщается о том, кто и из какого оружия открыл стрельбу в ресторане.
Материал дополняется...
Следующая новость Мощное землетрясение произошло близ Токио
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии