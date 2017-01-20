В Стамбуле здание управления безопасности обстреляли из гранатомета
Группа или один злоумышленник обстрелял из гранатомета здание управления безопасности Турции на улице Ватан в Стамбуле.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DHA.
По предварительным данным, гранаты в здание не попали. О пострадавших не сообщается.
На место происшествия прибыло большое число полицейских, начата операция по розыску стрелявших.
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