В Стамбуле здание управления безопасности обстреляли из гранатомета

Группа или один злоумышленник обстрелял из гранатомета здание управления безопасности Турции на улице Ватан в Стамбуле.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DHA.

По предварительным данным, гранаты в здание не попали. О пострадавших не сообщается.

На место происшествия прибыло большое число полицейских, начата операция по розыску стрелявших.