В Стамбуле вновь прошли антироссийские протесты
Минувшей ночью в Стамбуле у здания генконсульства России прошли несколько акций протеста.
Их участники осуждают политику российского руководства и действия в сирийском Алеппо, сообщают «Народные новости» со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Сергея Лосева.
Для обеспечения порядка к зданию генконсульства были стянуты дополнительные наряды полиции и спецтехника.
В настоящее время ситуация нормализовалась и беспокойства не вызывает.
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