В Стамбуле вновь прошли антироссийские протесты

Минувшей ночью в Стамбуле у здания генконсульства России прошли несколько акций протеста.

Их участники осуждают политику российского руководства и действия в сирийском Алеппо, сообщают «Народные новости» со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Сергея Лосева.

Для обеспечения порядка к зданию генконсульства были стянуты дополнительные наряды полиции и спецтехника.

В настоящее время ситуация нормализовалась и беспокойства не вызывает.

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