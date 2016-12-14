В Стамбуле вновь прошли антироссийские протесты

Минувшей ночью в Стамбуле у здания генконсульства России прошли несколько акций протеста.

Их участники осуждают политику российского руководства и действия в сирийском Алеппо, сообщают «Народные новости» со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Сергея Лосева.

Для обеспечения порядка к зданию генконсульства были стянуты дополнительные наряды полиции и спецтехника.

В настоящее время ситуация нормализовалась и беспокойства не вызывает.