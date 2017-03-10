В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту
В Стамбуле потерпел крушение вертолет, в результате чего погибли пять человек. Четверо из них – россияне.
Поданным издания Hurriyet, в общей сложности на борту вертолета Sikorsky S-76, принадлежавшего компании Eczacıbaşı Group, находились семь человек – два пилота и пятеро пассажиров.
Воздушное судно вылетело из аэропорта Ататюрк и разбилось пять минут спустя. Вертолет врезался в телевизионную башню и рухнул на автомагистраль в районе Бююкчекмедже. Причины катастрофы пока не установлены.
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