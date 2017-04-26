В Стамбуле прогремел взрыв в студенческом автобусе

В Стамбуле в результате взрыва в автобусе, в котором находились студенты, пострадало пять человек, сообщает Regnum.

Все они госпитализированы. Причины взрыва уточняются.

В ночь на 26 апреля полиция Турции провела массовые задержания сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, было арестовано более тысячи человек.

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Места: Турция
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