В Стамбуле прогремел взрыв в студенческом автобусе
В Стамбуле в результате взрыва в автобусе, в котором находились студенты, пострадало пять человек, сообщает Regnum.
Все они госпитализированы. Причины взрыва уточняются.
В ночь на 26 апреля полиция Турции провела массовые задержания сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, было арестовано более тысячи человек.
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