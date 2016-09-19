В Стамбуле по подозрению в причастности к ДАИШ задержали 40 человек
Полиция Турции задержала 40 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности. Рейды были проведены по 23 адресам.
Стамбульская полиция провела одновременные обыски в местах проживания в связях с террористическими объединениями, сообщает ТАСС. Среди задержанных фигурируют граждане Афганистана, Ирана, Ирака и Азербайджана.
В местах проведения рейда обнаружены материалы террористического характера, в том числе – причастные к ДАИШ. Некоторые из подозреваемых многократно выезжали в Сирию.
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