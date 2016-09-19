В Стамбуле по подозрению в причастности к ДАИШ задержали 40 человек

Полиция Турции задержала 40 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности. Рейды были проведены по 23 адресам.

Стамбульская полиция провела одновременные обыски в местах проживания в связях с террористическими объединениями, сообщает ТАСС. Среди задержанных фигурируют граждане Афганистана, Ирана, Ирака и Азербайджана.

В местах проведения рейда обнаружены материалы террористического характера, в том числе – причастные к ДАИШ. Некоторые из подозреваемых многократно выезжали в Сирию.