В Стамбуле митингующие атакуют Генконсульство РФ из-за ситуации в Алеппо

Правоохранительные органы Турции взяли под усиленную охрану здание Генерального консульства РФ в Стамбуле в связи с антироссийскими митингами, проходящими в городе в связи с ситуацией в сирийском Алеппо.

- За последние сутки перед зданием генерального консульства РФ в Стамбуле прошло три митинга в связи с ситуацией в Алеппо. В самом крупном из них приняло участие до 250 человек, - рассказал ТАСС пресс-секретарь генконсульства Сергей Лосев.

По словам дипломата, сотрудники полиции осуществляют постоянное дежурство на территории, прилегающей к консульству.