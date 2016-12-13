В Стамбуле митингующие атакуют Генконсульство РФ из-за ситуации в Алеппо
Правоохранительные органы Турции взяли под усиленную охрану здание Генерального консульства РФ в Стамбуле в связи с антироссийскими митингами, проходящими в городе в связи с ситуацией в сирийском Алеппо.
- За последние сутки перед зданием генерального консульства РФ в Стамбуле прошло три митинга в связи с ситуацией в Алеппо. В самом крупном из них приняло участие до 250 человек, - рассказал ТАСС пресс-секретарь генконсульства Сергей Лосев.
По словам дипломата, сотрудники полиции осуществляют постоянное дежурство на территории, прилегающей к консульству.
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