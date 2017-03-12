В Стамбуле над консульством Нидерландов водрузили турецкий флаг
Над консульством Нидерландов в Стамбуле был сорван голландский флаг и водружен турецкий.
Как сообщает газета Hurriyet, диппредставительство Голландии в Турции было закрыто после скандала между странами. В воскресенье у здания консульств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста. Митингующие закидывали диппредставительства яйцами и камнями.
Ранее в Роттердаме сотни протестующих с турецкими флагами вышли на улицы с требованием увидеть министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя.
Накануне голландская полиция перекрыла ей вход в здание турецкого консульства и депортировала министра в Германию.
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