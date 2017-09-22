Мэр Стамбула ушел в отставку
Мэр Стамбула Кадир Топбаш объявил о своем уходе в отставку.
«Я не оставляю город с долгами. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной. Я со всеми нашими сотрудниками старался служить этому городу», - сказал градоначальник.
Топбаш занимал пост мэра Стамбула 13 лет, сообщает ТАСС.
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