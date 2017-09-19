Стамбул собирает технопарки мира на едином форуме IASP

В Стамбуле с 26 по 29 сентября пройдет 34-я научная конференция IASP, которая соберет около 1500 участников из 70 стран мира.

Главной темой конференции является формирование тенденции и стратегии в сфере технопарков как единой инновационной экосистемы.

Основной миссией форума является организация эффективного взаимодействия технопарков и других организаций для трансферта технологий, обмена опытом и сотрудничества.

Задача IASP – соединять профессионалов в области научных парков и предоставлять им сервисы, способствующие росту и повышению эффективности, что в свою очередь усиливает конкурентоспособность компаний-резидентов в регионах влияния научных парков, внося весомый вклад в мировое экономическое развитие посредством инноваций, предпринимательства и трансфера знаний и технологий.

В 2016 году конференция прошла в Москве в технопарке «Сколково» с участием 1600 делегатов и 67 спикеров из 56 стран.

The International Association of Science Parks (IASP) - Международная ассоциация научных парков объединяет технопарки и научные парки со всего мира с целью совершенствования эффективности их деятельности и объединения усилий в деле развития технологических проектов. Ассоциация организует множество различных мероприятий, систематически проводит исследования и предоставляет аналитические отчеты о деятельности технопарков, оказывает информационные и консультационные услуги.

Организация была создана в 1984 году.