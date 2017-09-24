Стало известно о задержке шести рейсов «ВИМ-Авиа» из Домодедово

Шесть рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из аэропорта Домодедово задержаны в воскресенье, 24 сентября.

По данным «Интерфакса», на этот день были назначены 11 рейсов. Отложены рейсы в Анталию, Ларнаку, Ираклион, Сочи и Симферополь. Среднее время задержки вылетов составляет более трех часов.

Ранее стало известно, что СКР проводит проверку по факту задержки более 10 рейсов, назначенных на 22 и 23 сентября. В результате задержки вылетов 2997 пассажирам был нанесен имущественный вред. Авиакомпания продавала билеты, заведомо зная о невозможности осуществить доставку пассажиров.