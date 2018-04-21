Стало известно о серьезном прорыве «в деле Скрипаля»

Полиция Британии установила главных подозреваемых в покушении на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph, в настоящее время следователи готовятся завести дело против «лиц, представляющих интерес», которые вернулись в Россию. Расследование займет несколько месяцев, при этом, по версии издания, следствию удалось сделать серьезный прорыв, установив ключевых виновных в совершении преступления.

По данным издания, полиция проверила списки авиапассажиров в Британии и за ее пределами. Также правоохранительные органы проверили кадры видеонаблюдения в Солсбери и номера машин с камер слежения. Источники сообщили изданию, что Британии будет сложно предъявить обвинения подозреваемым, так как требования британской полиции предоставить доступ к «лицам, представляющим интерес» усложнят отношения с Россией.

Экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в парке в Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разрабатываемым в России.