Стало известно о семи пострадавших при взрыве газа в Краснодаре

В результате взрыва бытового газа в доме № 75 на Славянской улице в Краснодаре пострадали семь человек.

Об этом ТАСС рассказал советник мэра Владимир Вербицкий. «Информация по пострадавшим - семь человек», - сообщил он.

По данным Вербицкого, среди пострадавших трое детей 9 и 12 лет, они получили травмы средней и тяжелой степени, один взрослый находится в тяжелом состоянии, троим оказана помощь на месте.

Вербицкий рассказал, что хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил до 90% ожогов. «Пострадал хозяин квартиры, был в состоянии алкогольного опьянения. [Он находится] в больнице, 90% ожогов кожи. Пострадала семья соседей - двое детей и двое взрослых», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в Краснодаре частично обрушилась стена жилого дома.

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